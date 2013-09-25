Міндоходів за 8 місяців конфіскувало товарів на 184 млн гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«Близько 34,4 млн. грн становив обсяг конфіскованих товарів широкого вжитку, а 28,9 млн. грн – устаткування», - повідомили у прес-службі.

Зокрема, за інформацією міністерства, співробітники Львівської митниці з початку року вилучили три автомобілі та вертоліт, які пізніше було передано Львівській станції швидкої допомоги.

«За 8 місяців Міндоходів перерахувало до держбюджету 74,9 млн. грн, одержаних від реалізації майна, що потрапило у власність держави», - повідомили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, крім конфіскату, Міндоходів з початку року також вилучило з незаконного обороту більш як 93 тис. дал спирту на суму 35 млн. грн і більш як 147 тис. дал фальсифікованих алкогольних напоїв на суму 74 млн. грн