Україна і Китай будуть розвивати фінансово-кредитне партнерство

Сторони обговорили процес підготовки візиту Президента України в Китай. Віце-прем'єр-міністр КНР запевнив, що китайська сторона активно готується до візиту і очікує від нього нового імпульсу двостороннім відносинам.

Було обговорено специфіку та перспективи розвитку економічного партнерства двох країн. Китайська сторона проявила особливий інтерес до аграрного потенціалу України. Як перспективний напрям було виділено фінансово-кредитне партнерство. Сергій Арбузов висловив вдячність за готовність працювати в цьому напрямі, а також надію на активізацію інвестиційного співробітництва.

«Зараз важливо докласти всіх зусиль для збереження позитивної динаміки розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва, взаємодії ділових кіл наших країн. Наша спільна напружена робота в кінці минулого року завершилася підписанням двох масштабних кредитних угод», - зазначив Сергій Арбузов.

Китайська сторона висловила сподівання на активізацію співпраці між провінціями Китаю і областями України. Зокрема, обговорювалися перспективи партнерського співробітництва провінції Шаньсі, де розташоване місто Сіань. Саме тут сьогодні відбувся Євразійський економічний форум.

Нагадаємо, 24-27 вересня проходить робочий візит урядової делегації на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим в Китайську Народну Республіку.