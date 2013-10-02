Азаров вимагає почати опалювальний сезон

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду.

«Сьогоднішня погода не дозволяє тримати людей у холоді, тому відучора, за дорученням уряду, «Нафтогаз» почав приводити тиск у системі до робочої норми. І вчасно, оскільки в більшості регіонів уже почали опалювальний сезон. Подавати тепло почали у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях, Києві та Севастополі», - сказав Азаров.

За його словами, решта регіонів ухвалюватиме рішення про початок опалювального сезону, «виходячи з конкретних погодних умов, в інтересах жителів конкретних територій».

«Що стосується централізованої підготовки до опалювального сезону, енергетичні ресурсів на період опалювального сезону заготовлено достатньо, тому включати тепло можна в будь-який момент. Звичайно, я закликаю органи місцевої влади економити енергоресурси, але не зволікати з включенням тепла, коли це потрібно», - зазначив прем'єр.

Він також відзначив, що загалом до опалювального сезону підготовлено 205 тис. житлових будинків, понад 20 тис. шкіл, 14 тис. дитсадків, 7 тис. лікарень, близько 25 тис. котельних, 2 тис. водопровідних і майже 3 тис. насосних станцій і т.д.

Прем'єр також звернув увагу на готовність аварійних бригад для роботи в осінньо-зимовий період.

«І підкреслюю - тепло має бути не на папері, а в будинках, дитсадках, лікарнях. Відповідальний за це – віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, він повинен координувати роботу під час опалювального сезону», - підкреслив глава уряду.

Тим часом, Азаров нагадав, що Укргідрометцентр запевняє, що вже з наступної суботи погода в країні почне покращуватися. «Радісна новина, чи не так? А з наступного тижня температура повітря в Україні буде вища за норму – близько +20 градусів у більшості областей», - сказав прем'єр.