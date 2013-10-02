Керівник інформаційної служби Інтера подав у відставку

Про це заявив Єгор Бенкендорф, голова правління телеканалу "Інтер". "Євген Олексійович дійсно сьогодні написав заяву про звільнення за власним бажанням", - повідомив він.

"Я не збираюся поривати зв'язок з" Інтером ", з журналістським колективом, яким я керував, і в міру можливостей постараюся допомагати їм в подальшій роботі, - прокоментував свою відставку Євген Кисельов".

Нагадаємо, що Євген Кисельов був призначений директором ТОВ "Національні інформаційні системи" (НІС) у лютому 2013 року. НІС входить до групи Inter Media Group, повністю відповідає за все інформаційне мовлення телеканалу "Інтер" і проводить всі новинні програми телеканалу - такі як "Новости", "Подробиці", "Подробиці тижня".