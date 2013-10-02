Shell розпочала геологорозвідку Юзівського родовища
14:09, 02 жовтня 2013Суспільство
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Нафтогазовидобувна компанія в подальшому займеться видобутком сланцевого газу.
Shell почала розвідувати Юзівське родовище / Фото: Shell
Американська нафтогазовидобувна компанія Shell розпочала геологічну розвідку Юзівського родовища (Донецька та Харківська області) для подальшого видобутку сланцевого газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький повідомив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів України.
«На сьогодні ми можемо констатувати той факт, що компанія Shell, після підписання угод у Давосі й Гаазі, розпочала геологічне вивчення з подальшою розробкою Юзівського родовища», - сказав Ставицький.
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