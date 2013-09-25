Янукович мріє до 2017 року забезпечити Україну дешевим газом

Україна планує підписати зі світовими компаніями угоди щодо збільшення об'ємів видобутку газу в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович під час підходу до преси у Нью-Йорку.

Він розповів, що 25 вересня у нього заплановано ряд зустрічей з відомими енергетичними компаніями, в тому числі ExxonMobil, Shell. "Скоріше за все будуть підписуватися відповідні документи... Переговори, до речі, тривають ще й зараз, тому що це також питання не прості, є багато юридичних і технічних питань, але фактично ці рішення вже прийняті", - сказав Янукович.

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За його словами, Україна продовжує шлях диверсифікації постачання газу в Україну. "Ми продовжуємо шукати можливості щодо збільшення видобутку власного газу, ми зараз вже видобуваємо вже 21 млрд кубічних метрів, і поступово цей видобуток буде зростати", - наголосив Президент.

Янукович зауважив, що до планів країни входить збільшити орієнтовно до 2017 року видобуток газу ще на 30 млрд кубметрів. "Це наша мрія, яку ми хочемо здійснити, і будувати економіку на власних енергетичних ресурсах чи на ресурсах, які ми будемо купувати на ринку за тими цінами, які нас будуть задовольняти", - підкреслив він.

Глава держави наголосив, що питання енергетичної незалежності є для України стратегічним питанням.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 23-25 вересня перебуває з робочим візитом до США для участі в 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.