Янукович мріє до 2017 року забезпечити Україну дешевим газом
Віктор Янукович зауважив, що до планів країни входить збільшити орієнтовно до 2017 року видобуток газу ще на 30 млрд кубметрів.
Україна планує підписати зі світовими компаніями угоди щодо збільшення об'ємів видобутку газу в Україні. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович під час підходу до преси у Нью-Йорку.
Він розповів, що 25 вересня у нього заплановано ряд зустрічей з відомими енергетичними компаніями, в тому числі ExxonMobil, Shell. "Скоріше за все будуть підписуватися відповідні документи... Переговори, до речі, тривають ще й зараз, тому що це також питання не прості, є багато юридичних і технічних питань, але фактично ці рішення вже прийняті", - сказав Янукович.
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За його словами, Україна продовжує шлях диверсифікації постачання газу в Україну. "Ми продовжуємо шукати можливості щодо збільшення видобутку власного газу, ми зараз вже видобуваємо вже 21 млрд кубічних метрів, і поступово цей видобуток буде зростати", - наголосив Президент.
Янукович зауважив, що до планів країни входить збільшити орієнтовно до 2017 року видобуток газу ще на 30 млрд кубметрів. "Це наша мрія, яку ми хочемо здійснити, і будувати економіку на власних енергетичних ресурсах чи на ресурсах, які ми будемо купувати на ринку за тими цінами, які нас будуть задовольняти", - підкреслив він.
Глава держави наголосив, що питання енергетичної незалежності є для України стратегічним питанням.
Як повідомляв УНІАН, Президент України 23-25 вересня перебуває з робочим візитом до США для участі в 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.