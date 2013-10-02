Благодійний забіг за підтримки «Фокстроту» пройде у Вінниці!

У суботу, 5 жовтня 2013 року кожен мешканець Вінниці зможе долучитись до благодійного марафону «Пробіг з вірою в серці». Реєстрація починається о 9:30 на площі Незалежності.

Серця всіх городян в цей день будуть битися в унісон: дитячі - з вдячністю, учасників забігу - з усвідомленням того, що вони вчинили благородно, адже всі добровільні внески бігунів підуть на купівлю кардіологічного обладнання для Вінницької дитячої обласної клінічної лікарні.

Вінничани п'ятими переймають естафету «Пробігу з вірою в серці», історія якого налічує вже більше чотирьох років і півмільйона гривень, зібраних для закупівлі кардіологічного обладнання в місцеві лікарні і пологові будинки в Херсоні, Кременчуці, Полтаві та Дніпропетровську. Вінниця вперше зустрічає марафон. Бігти запрошено усіх небайдужих - заради здоров'я, заради життя, а головне - заради віри в краще майбутнє дітей. Важливі не тільки номінальні внески учасників, а й усвідомлення важливості участі кожного і необхідності не залишатися байдужим. Зібравшись разом, городяни здатні самі творити історію свого міста!

Незважаючи на те, що головна мета пробігу - благодійність, додатковою перевагою є те, що це справжнє свято для всієї родини. Організатори та партнери передбачили розваги для всіх відвідувачів: найменших чекає пізнавальний майстер-клас «Упаковка, здавайся!» і повчальні мультфільми "Фокс і Трот поспішають на допомогу" . Підлітки із задоволенням послухають виступ популярної групи «KADNAY». Крім того, всі бажаючі можуть взяти участь у конкурсах від партнерів і отримати цінні призи, у тому числі від торгової мережі "Фокстрот" , яка вже третій рік підтримує марафон як подарунками, так і волонтерською участю з числа співробітників магазинів.

Кожен зареєстрований учасник пробігу отримає фішку, яку потім зможе обміняти на смачні і корисні ласощі на знак подяки за свою участь. Не пропустіть можливість провести час з користю і для себе, і для інших!

Довідка: Торгова мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є лідером * ринку України в сегменті роздрібних продажів електроніки та побутової техніки. Перший магазин торгової мережі був відкритий в 1994 році, і станом на жовтень 2013 року в Україні налічується 229 супермаркетів ТМ «Фокстрот. Техніка для дому». Магазини представлені в 113 обласних і районних центрах України, при цьому їх загальна площа складає більше 309 000 кв. м. Згідно з рейтингом, складеним аудиторською компанією Deloitte & Touche, торгівельна мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» входить до числа 500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи. Обсяг продажів мережі за 2012-13 фінансовий рік склав більше 7.17 мільярдів гривень. З 2010 року торгова мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є членом-учасником «Euronics» - найбільшої закупівельної групи електроніки та побутової техніки, представленої в 30 країнах Європи.

* За даними GFK, 2012.