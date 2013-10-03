Роботодавців змусять платити зарплати "по-білому"

Таку думку висловив директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць. «Це повинно також знизити витрати роботодавців як за рахунок зменшення кількості необхідних документів, так і завдяки використанню електронних форм подачі звітності», - зазначив один з провідних українських економістів.

Перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров також схиляється до того, що зміни в системі адміністрування ЄСВ сприятимуть скороченню часу, який підприємці витрачали раніше на відповідні процедури. «Це спростить умови ведення бізнесу в Україні», - погодився виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

Нагадаємо, що Міндоходів з 1 жовтня розпочало процедуру адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив, що МДСУ організує процес переходу таким чином, щоб платники єдиного внеску не відчули жодних незручностей від зміни адміністратора. «Міністерство провело всю необхідну технічну та організаційну підготовку, щоб для підприємців цей процес був максимально комфортний. Ми плануємо вдосконалити адміністрування єдиного внеску за рахунок розширення можливостей електронного звітування. Створюються усі умови, щоб якомога більше підприємців змогли скористатися цією можливістю. Це безкоштовні електронні ключі, зручний онлайн-інтерфейс, консультації фахівців Міндоходів», - підкреслив міністр.