На Житомирщині зафіксовано першу смерть від переохолодження

На Житомирщині зафіксовано перший випадок загибелі людини від переохолодження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Житомирській області, 34-річного чоловіка - жителя села Ірша Радомишльського району Житомирської області - знайшли на вулиці уночі 30 вересня. Як показала експертиза, чоловік загинув внаслідок переохолодження тіла.

В останні дні вересня та в жовтні синоптики фіксують в Україні загалом і в Житомирській області зокрема значне похолодання.

Торік у Житомирській області перший випадок смерті людини від перехолодження було зафіксовано в листопаді.

Як повідомлялося, синоптики обіцяють Україні сніг вже за пару днів.