На Житомирщині зафіксовано першу смерть від переохолодження
12:32, 03 жовтня 2013Суспільство
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Торік у Житомирській області перший випадок смерті людини від перехолодження було зафіксовано в листопаді.
На Житомирщині від холоду померла людина / Фото: topauthor.ru
На Житомирщині зафіксовано перший випадок загибелі людини від переохолодження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Житомирській області, 34-річного чоловіка - жителя села Ірша Радомишльського району Житомирської області - знайшли на вулиці уночі 30 вересня. Як показала експертиза, чоловік загинув внаслідок переохолодження тіла.
В останні дні вересня та в жовтні синоптики фіксують в Україні загалом і в Житомирській області зокрема значне похолодання.
Торік у Житомирській області перший випадок смерті людини від перехолодження було зафіксовано в листопаді.
Як повідомлялося, синоптики обіцяють Україні сніг вже за пару днів.
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