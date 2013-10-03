Кіпр відмовився від участі в Євробаченні-2014 через кризу

Державна Кіпрська телерадіомовна компанія CYBC вирішила через економічну кризу не брати участі в міжнародному конкурсі естрадної пісні Євробачення в 2014 році, повідомляє "РІА Новості".

"CYBC повідомляє про рішення ради директорів відмовитися від участі в пісенному конкурсі Євробачення-2014. Рада прийняла таке рішення з урахуванням думки громадськості та у зв'язку з економічною кризою", - йдеться в прес-релізі телерадіокомпанії.

CYBC вирішила також у зв'язку з подальшим скороченням бюджету компанії в 2014 році різко зменшити витрати на телепрограми.

Конкурс естрадної пісні Євробачення 2014 року пройде в травні в Копенгагені.

Участь у цьому році обійшлося Кіпру приблизно в 150 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН, вже 5 держав Європи відмовилися від участі в Євробаченні.