Країни Європи одна за одною відмовляються від участі у «Євробаченні»

Представники відповідальної за національний відбірковий тур пісенного конкурсу хорватської телерадіокомпанії HRT заявили, що країна відмовляється від участі в конкурсі з економічних причин. З цих само міркувань в конкурсі не братимуть представники Андорри та Люксембурга, де, крім фінансових труднощів, не спостерігають суспільного інтересу до «Євробачення», повідомляє «Телекритика».

На державному каналі Чехії пояснили, що, попередньо, країна не повернеться на конкурс через замалий інтерес до нього.

Представники словацького державного мовника RTVS вирішили, що «Євробачення» перебуває за «межами їхніх можливостей». Раніше жоден виконавець зі Словаччини на конкурсі не перемагав.

Україна перебуває у переліку 13-ти країн, що не підтвердили офіційно своєї участі у конкурсі.

«Євробачення-2014» пройде в Копенгагені. Початок півфіналу - 6 травня. Місцем проведення обрали центр B&W, розташований на острові Амагер.

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З лозунгом конкурсу Данія вже визначилася: «Join Us», що означає «Приєднуйтесь!». Логотип буде обрано взимку.