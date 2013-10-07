У Луганську зловили міліціонерів напідпитку (відео)

Вчора ввечері в Луганську, активісти «Дорожнього контролю» виявили на заправці співробітників міліції, від яких «йшов запах спиртного». Правоохоронці купували додаткову порцію алкоголю, повідомляє "Сегодня".

Як розповіли активісти, співробітники міліції були одягнені в спортивні штани і формені куртки ППС з погонами і написом «міліція» на спині. Один зі правоохоронців мав при собі посвідчення чинного співробітника міліції. За словами активістів, ними був викликаний наряд міліції, на місце прибули керівники цих співробітників, які підтвердили факт, що це дійсно працівники Луганської міліції.

Затримані співробітники міліції, виправдовували свої дії тим, що вони вийшли в магазин, на вулиці було холодно, і вони просто наділи формені куртки - щоб не замерзнути. Однак у прокуратурі не хочуть робити поспішних висновків.

«Згідно з викладеними у сюжеті фактами, прокуратурою Луганської області ініційовано проведення службового розслідування. За результатами перевірки буде вирішено питання про притягнення винних осіб до відповідальності», - розповіли в обласній прокуратурі Луганська.