Злочинці планували чіпляти на викрадених бізнесменів нашийники з вибухівкою

В Одесі було зупинено роботу угруповання, яке мало намір викрадати бізнесменів і вимагати у них викуп, пише місцеве видання Думская.net з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Представники угруповання мали намір надягати на викрадених бізнесменів електронні пристрої у вигляді нашийників, начинених вибухівкою. Таким чином вони, швидше за все, планували залякувати своїх жертв і вимагати сплати викупу.

За даними джерела видання, в період з березня по вересень нинішнього року зловмисники розробляли технічну сторону питання. Прилад був випробуваний в безлюдних місцях. Нашийник, як вказується, приводився в дію на відстані, крім того, він давав можливість стежити за обстановкою навколо жертви через мережу. Представники угруповання навіть створили для смертельного гаджета унікальне програмне забезпечення.

Повідомляється також, що банда намітила першу жертву, від якої мала намір вимагати півмільйона доларів. Проте, про наміри зловмисників дізналися співробітники СБУ.

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Зазначимо, що нашийники з вибухівкою раніше використовувалися за кордоном при вимаганні і схожих злочинах. У 2003 році, зокрема, в США була зроблена спроба пограбування банку за допомогою такого пристрою.

У 2005-му році схожий пристрій застосували в російському Краснодарі. Злочинець зайшов в один з магазинів міста, надів нашийник на шию директора, заявив, що підірве його, якщо йому не заплатять наступного дня велику суму, після чого пішов. Сапери насилу розмінували бомбу, а міліція влаштувала засідку і затримала здирника. Через рік суд засудив його до восьми років позбавлення волі.

У 2011-му році бомбу-нашийник використовував п'ятдесятирічний австралійський фінансист і юрист Пол Пітерс, який погрожував з його допомогою вбити 18-річну дочку сіднейської мільйонерки Мадлен Пульвер. Сапери намагалися впродовж 10 годин розгадати загадку пристрою, закріпленого на шиї дівчини, поки не виявили, що вибухівки всередині немає.