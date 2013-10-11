В Івано-Франківську сім студенток отруїлися газом в аудиторії

Сім студенток медичного коледжу Національного медичного університету госпіталізовані в Івано-Франківську в результаті отруєння газом, який розпилив один з учнів в аудиторії навчального закладу, повідомляє в п'ятницю держслужба України з НС.

"Госпіталізовано семеро дітей, які отруїлися газом, розпорошеним учнем з газового балончика. Станом на 7 годину 11 жовтня діти перебувають у задовільному стані", - йдеться в повідомленні.

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За даними обласної прокуратури, на перерві між парами в аудиторію навчального закладу, де знаходилися студентки першого курсу, зайшов студент другого курсу і розпилив речовина, повідомляє РІА Новости.

Після цього дев'ять студенток були доставлені в обласну дитячу клінічну лікарню з симптомами інгаляційного отруєння. П'ятеро з них госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії, двоє - в неврологічне відділення, двом іншим не знадобилася госпіталізація.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".