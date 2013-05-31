Суд покарав туніську активістку Femen за газовий балончик

Нині Аміна Шбоі (Amina Sboui), більш відома під псевдонімом Аміна Тайлер, залишається в ув'язненні за іншими, більш тяжким, звинуваченнями, передає Лента.ру. Прокуратура має намір інкримінувати їй паплюження кладовища і образу суспільної моралі. Наступне судове засідання відбудеться 5 червня.

Біля будівлі суду, де розглядалася справа Тайлер, зібралося близько 200 осіб, які вигукували гасла проти дівчини і звинувачували її в образі ісламу.

Тайлер була заарештована 19 травня в місті Кайруан, де планувалося проведення конгресу радикального ісламського руху "Ансар аш-Шаріа" (Захисники шаріату). Як стверджує слідство, вона написала слово «Femen» на стіні кладовища біля мечеті. Крім того, її звинуватили в зберіганні балончика з перцевим газом.

Аміна Тайлер здобула популярність на батьківщині та за її межами після того, як виклала в інтернет свої фотографії з оголеними грудьми. При цьому на тілі дівчини було написано, що її тіло належить їй, а не суспільству. Після цього Тайлер довелося ховатися від розлюченого мусульманської громадськості. Повідомлялося також, що вона планує виїхати до Франції.

29 травня три активістки (дві француженки і одна німкеня) руху Femen провели в столиці Тунісу акцію на підтримку Тайлер і були затримані.