Азаров: Україна не може дозволити собі суцільні загули на свята

Про це він заявив, спілкуючись з користувачами Facebook.

На запитання, як українці цього року відпочиватимуть на новорічні свята і чи буде перенесення робочих днів, Азаров відповів: «Я зараз читаю масу критичних зауважень на свою адресу і хочу сказати, що, відповідаючи вам, швидше за все наткнуся ще на більшу кількість критики. Разом з тим, моє завдання як прем'єр-міністра - не говорити приємні речі, які хочеться слухати, а говорити те, що я вважаю потрібним робити для продовження економічної стабільності в країні. Так от, якщо виходити з цих позицій, то суцільні загули на свята зараз, у цій обстановці не може дозволити собі жодна країна у світі, і Україна зокрема».

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Як відзначив прем'єр, швидше за все, буде ухвалено рішення працювати відповідно до календарних графіків.

Азаров повідомив, що дане питання неодноразово обговорювалося на засіданнях уряду. «І наводився приклад, що кожний такий день коштує державі, тобто усім нам, і вам зокрема, і тим, наприклад, кому затримали виплату допомоги, у кілька мільярдів гривень. Чи можемо ми зараз на це піти? Напевно, ні. Це моя думка. Але у найближчі кілька тижнів ми цю пропозицію розглянемо на засіданні уряду і ухвалимо рішення», - відзначив Азаров.