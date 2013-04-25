Яке свято українці люблять найбільше і яке - найменше (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, яке показало, що загалом українці ставляться до свят з любов‘ю та повагою, і лише 2% опитаних не ставляться до будь-яких офіційних свят як до важливих або улюблених.

Так, згідно з даними опитуванням, найпопулярнішими офіційними святами серед українців, як і раніше, є: Великдень – 83%, Новий рік – 81%, Різдво Христове – 79%, Міжнародний жіночий день – 49%, День Перемоги – 40% та Трійця – 36%.

Водночас найменш популярні офіційні свята серед українців – День Незалежності (12%), День міжнародної солідарності трудящих (10%) та День Конституції (4%).

Також у результатах дослідження зазначається, що, порівняно з 2011 роком, значно зменшилася кількість тих, хто вважає улюбленим День Перемоги (з 50% до 40%), проте збільшилася кількість тих, хто поважає і любить Міжнародний жіночий день (з 37% до 49%) та Новий рік (з 77% до 82%).

Крім того, дослідження виявило, що жінки більше, ніж чоловіки, поважають релігійні свята та Міжнародний жіночий день. Так, Різдво Христове люблять і поважають 82% жінок та 76% чоловіків, Міжнародний жіночий день – 55% жінок та 41% чоловіків, Великдень – 85% жінок та 81% чоловіків, Трійцю – 38% жінок та 33% – чоловіків.

Водночас чоловіки більше за жінок поважають та люблять День Перемоги (43% чоловіків проти 38% жінок) та День Незалежності (15% проти 10%).

Відзначається також, що релігійні свята найпопулярніші серед людей з неповною середньою освітою (Великдень – 89%, Різдво – 87%, Трійця – 49%).

Новий рік дещо більш популярний серед людей з вищою (86%) та середньою спеціальною освітою (84%), дещо менше - серед людей з повною середньою (78%) та неповною середньою освітою (68%).

Міжнародний жіночий день більш популярний серед людей з вищою та середньою спеціальною освітою (51% та 54%). День Перемоги більше люблять люди з неповною середньою та вищою освітою (46% та 43%). День Незалежності України найпопулярніший серед людей з вищою освітою (17%) найменше – серед людей з повною середньою освітою (8%).

При цьому, найбільша кількість тих, хто вважає важливими релігійні свята, сконцентрована у західному регіоні (Різдво та Великдень – однаково 94%, Трійцю – 65%), найменше у східному (Різдво – 73%, Великдень – 79%, Трійцю – 26%) та південному (відповідно 74%, 75%, 24%) регіонах; у центральному – відповідно 80%, 86%, 32%.

Новий рік є найпопулярнішим святом у південному (89%) та східному (88%) регіонах, найменш – у західному регіоні (69%). У центральному регіоні – 78%.

Міжнародний жіночий день найменш популярний серед мешканців західного регіону (31%), в інших регіонах ситуація практично однакова: південний – 56%, східний – 54% та центральний – 51%.

День Перемоги найбільш поважають та люблять у південному регіоні (49%), найменш – у західному (23%), у центральному регіоні його вважають важливим 44% опитаних, у східному – 42%.

Київський міжнародний інститут соціології з 8 по 17 лютого 2013 року провів опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2032 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.