Банки у вересні видали рекордний обсяг кредитів - експерт

Як наголошується в звіті «Альфа-Банку» в системі TRDATA, вересень 2013 був відзначений різким збільшенням портфеля кредитів банківської системи юридичним особам.

«За даними Нацбанку, за місяць кредитний портфель для юросіб збільшився на 12,9 млрд грн (2%), що є найпотужнішим стрибком кредитування за місяць з вересня 2011 року», - йдеться у звіті.

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За оцінками банку, динаміка портфеля кредитів юрособам у річному вираженні прискорилася до 7% з 2-3% на початку 2013 року, і практично весь зріст відбувався завдяки кредитами в національній валюті. У той же час експерти не оцінюють дану подію як повноцінне відновлення кредитних процесів у банківській системі.

«За нашими оцінками, понад половини приросту кредитного портфеля для юросіб в Україні у вересні забезпечили чотири банки, причому два з них належать до груп ІІІ - IV за класифікацією НБУ (середні і невеликі банки за обсягом активів)», - сказано у звіті.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг залишків за кредитами українських банків у вересні збільшився на 13,4 млрд грн, або на 1,6 % (з початку року - на 6,1 %), - до 859,1 млрд грн виключно за рахунок приросту залишків у національній валюті, які протягом місяця зросли на 2,6 % (з початку року - на 8,5 %).

У той же час, залишки в іноземній валюті за місяць знизилися на 0,2 % (з початку року зростання склало 2,2 %). Залишки за кредитами, наданими юридичним особам, зросли на 2,0 % (з початку року - на 7,1 %) - до 670,6 млрд грн, фізособам - на 0,3 % (з початку року - на 3,0 %) - до 188,5 млрд грн.