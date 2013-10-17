ЄС готовий виділити Україні 186 мільйонів євро на екопроекти та розвиток регіонів

Європейський Союз готовий виділити Україні 186 млн євро бюджетної підтримки до кінця 2013 року на реалізацію проектів у сферах поліпшення навколишнього середовища, скасування технічних бар'єрів у торгівлі і регіональний розвиток, виходячи з результатів роботи українського уряду в цих сферах.Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Києві заявив керівник програм співпраці Представництва ЄС в Україні Ендрю Разбаш.

«186 млн євро — це переважно бюджетна підтримка. Ми резервуємо ці кошти до кінця року, але вкладати їх можемо упродовж тривалого часу», - сказав Разбаш. При цьому він звернув увагу, що ЄС готовий надати фінансування виходячи з результатів роботи українського уряду в таких сферах, як поліпшення навколишнього середовища, скасування технічних бар'єрів у торгівлі і регіональний розвиток.

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«Ми хочемо брати участь у формуванні політики уряду в цих секторах. Ми готові сказати, які кроки потрібно зробити, і вказати індикатори, до яких потрібно прагнути. Крім того, ми вказуємо ризики, які потрібно мінімізувати. Якщо індикатори досягаються — ми виділяємо кошти. Це не зовсім традиційний спосіб виконання наших проектів», - додав Разбаш.