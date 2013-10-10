ЄС пообіцяв Україні 160 млн євро, але поставив умови

Про це повідомив директор Програм сусідства Генерального директорату з питань розвитку і співробітництва Європейської комісії Міхаель Колер під час зустрічі з міністром економічного розвитку і торгівлі України Ігорем Прасоловим, повідомляється на сайті уряду.

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Зокрема, за словами Колера, зважаючи на прогрес, якого досягла Україна в реформуванні сфери управління державними фінансами, ЄС може поновити виділення допомоги Україні через механізм бюджетної підтримки.

При цьому він висловив сподівання на продовження українською стороною активної роботи з реформування системи управління державними фінансами.

«Я вважаю, якщо Україна і в подальшому буде демонструвати прогрес у напрямку управління держфінансами, з усіма цими напрямками не буде жодних проблем і ЄС зможе виділити суму понад 160 млн евро для цих пріоритетних напрямків – це торгівля, регіональна політика і охорона навколишнього природного середовища», - зазначив Колер.

У свою чергу Прасолов підкреслив, що реформування сфери управління державними фінансами є одним із пріоритетних завдань уряду, в ході виконання яких він спирається на підтримку ЄК, зважаючи на досвід та практику ЄС.

«З огляду на це, сподіваємось на прийняття позитивного рішення щодо використання інструменту секторальної бюджетної підтримки в Україні», - наголосив міністр.

Як повідомлялося, з 2008 року укладено 6 Угод про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки у сферах енергетики, охорони навколишнього середовища, енергоефективності, транспорту, управління кордонами, торгівлі (стандартизації) на загальну суму 368,0 млн євро, з яких 340,5 млн євро – кошти бюджетної підтримки та 27,5 млн євро – технічна допомога.