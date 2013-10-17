У Львові пенсіонер випав з автобуса й потрапив до реанімації
У Львові під час посадки-висадки пасажирів маршрутного таксі водій транспортного засобу розпочав рух з відчиненими дверима, внаслідок чого з переповненого салону автобуса випав пасажир пенсійного віку
Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 16 жовтня, о 14.00 на перехресті вулиць Кульпарківська-Виговського. Водій розпочав рух при відчинених дверях, внаслідок чого пасажир випав із салону, а водій залишив місце пригоди.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ міста Львова, проведеними пошуковими заходами протягом трьох годин було встановлено місцезнаходження автобуса і водія, який залишив місце ДТП.
Постраждалий пасажир, чоловік пенсійного віку, особу якого наразі встановлюють, перебуває у реанімації, в нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток черепа, гематоми.
За даними фактом проводиться розслідування.