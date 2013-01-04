Водій поїхав далі, залишивши лежати жінку, що випала з автобуса

16:30, 04 січня 2013
Суспільство
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У Києві затримано водія, який не надав допомогу жінці, яка випала з його автобуса і вдарилася при цьому головою об асфальт.

Водій поїхав, пояснивши тим, що жінка від його допомоги відмовилася

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, інцидент стався 3 січня близько 16 години на вулиці Вербицького в Дарницькому районі. З салону автобуса МАЗ, який рухався за маршрутом № 45, випала літня жінка, вдарившись при цьому головою об асфальт. А сталося це тому, що водій, всупереч вимогам правил, почав рух, не впевнившись, що двері салону закриті, зазначили в ДАІ. Люди, які стояли на зупинці, одразу кинулися на допомогу потерпілій. А водій, як ніби нічого не сталося, продовжив рух за маршрутом, хоча, відповідно до п. 2.10 Правил дорожнього руху, він повинен був зупинити транспорт, залишатися на місці пригоди, надати допомогу потерпілий і повідомити про це в міліцію.

Громадяни, які перебували на зупинці, викликали швидку допомогу і звернулися в міліцію. Постраждалу госпіталізували, а орієнтування на автобус, водій якого втік з місця ДТП, було негайно передане всім постам ДАІ. Невдовзі інспектори ДАІ Дарницького району затримали той самий автобус, але вже з іншим водієм. Як з'ясувалося, порушник здав зміну і пішов у своїх справах. Його швидко розшукали та доставили в Дарницьке райуправління міліції. На запитання, чому він покинув місце події, порушник відповів, що жінка від його допомоги відмовилася.

Розпочато розслідування цього випадку.

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