У Луганську сотня рятувальників шукали жінку, на яку впала бетонна плита

Як повідомили УНІАН в ГУ ДСНС у Луганській області, на 2-му поверсі двоповерхової будівлі, над приміщенням їдальні, обвалилася плита на площі 48 кв м. У той час там перебувала робітниця.

До розбирання завалу та пошуків жінки був залучений 101 рятувальник та 18 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області.

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О 14:40 рятувальними підрозділами тіло загиблої жінки вилучено з-під завалів.