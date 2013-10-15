У Єкатеринбурзі обвалився торговий центр (фото)

Повністю обвалився другий поверх ТЦ. Загалом від будівлі відокремився шматок площею 300 м кв., передає "URA.Ru"

"Гуркіт був такий, неначе вибухнула бомба. Весь район труснуло, у автомобілів включилися сигналізації. Від ТЦ відвалилося все ліве крило. Постраждалих начебто немає. Але точно цього сказати ніхто поки не може, завали дуже великі, колом пил", - говорять очевидці.

В даний час на місці вже працюють співробітники поліції.

«Ведеться перевірка. На щастя обійшлося без постраждалих», - повідомив прес-аташе ГУ МВС у Свердловській області Валерій Горєлих.