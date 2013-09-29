У Мумбаї кількість жертв обвалу будинку збільшилася до 60

Раніше повідомлялося про 45 загиблих, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

П'ятиповерхова житлова будівля обвалилася 25 вересня. Передбачалося, що під завалами можуть перебувати 36 осіб. Більш як 40 осіб було врятовано.

У справі про обвал будинку на вулиці Док Ярд вже арештовано одну особу. За даними поліції, орендар будівлі Ашок Мехта, не попередивши владу, перепланував приміщення.

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Минулого місяця будинок проінспектували фахівці, які порекомендували негайно почати його ремонт.

Обвали будівель стаються в Індії нерідко. Як правило, йдеться про споруди, збудовані з порушеннями правил безпеки або зовсім нелегально. Так, у квітні в місті Тхане поблизу Мумбаї під час обвалу незаконно побудованої багатоповерхової будівлі загинуло більш як 70 осіб. У червні десять осіб стали жертвами обвалу будівлі в районі Махум у Мумбаї.