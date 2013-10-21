Вірменія, Грузія та Молдова приєдналися до енергетичного Східного партнерства

Як передає РІА Новости, про це сказано в повідомленні Єврокомісії.

Водночас міжнародне співтовариство донорів вирішило збільшити фонд цього партнерства на 70 мільйонів євро.

Донорами є країни ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Україна, США, а зараз і Вірменія, Грузія та Молдова. Внески потім використовуються, зокрема, в схемах залучення коштів на національних рівнях і в міжнародних фінансових інституцій, зокрема, у ЄБРР, ЄІБ, групи Світового банку. Спочатку фокусом роботи фонду, запропонованого в 2009 році, була Україна.

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"Додаткове фінансування дає нам можливість підтримувати українські муніципалітети для забезпечення сталого й доступного опалення для населення й для покращення якості води. Я радий, що Вірменія, Грузія та Молдова вирішили приєднатися до партнерства", - сказав єврокомісар Штефан Фюле, чиї слова наводяться в повідомленні. ЄК готова виділити цим трьом країнам до 30 мільйонів євро для співфінансування проектів із енергоефективності муніципалітетів.

Країни Східного партнерства стикаються зі складними умовами в галузі енергетики, вважає ЄК. Більшість із них серйозно залежать від дорогого імпортного газу. В середньому, вони в три рази енергоємніші, ніж країни ЄС.