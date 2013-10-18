Угода з Вірменією у Вільнюсі не буде парафована - представник ЄС

Про це заявив сьогодні прес-секретар комісара ЄС з питань розширення і політики європейського сусідства Штефана Фюле Пітер Стано в інтерв'ю Радіо "Азатутюн"( вірменська служба Радіо "Свобода"), повідомляє РІА «Новости».

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"Спочатку у нас було прагнення, спільне прагнення - мати угоду про асоціацію, включаючи угоду про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі. Ми прагнули парафувати її у Вільнюсі, і ми вели переговори навколо цього документа, одного єдиного документа, що складається з двох частин - політичної і торгівельної - як одного пакета. Цей єдиний пакет неможливо парафувати у зв'язку з тією новиною, що Вірменія збирається вступити до Митного союзу, оскільки угода про асоціацію і угода про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі не сумісні із зобов'язаннями перед МЗ", - сказав Стано, відповідаючи на переконаність, що постійно лунає з боку високопосадовців Вірменії, у тому, що угоду про асоціацію в якомусь варіанті все ж буде парафовано у Вільнюсі.

Президент Вірменії Серж Саргсян 3 жовтня заявив, що Вірменія, яка прийняла у вересні рішення про участь у Митному союзі, візьме участь у вільнюському саміті "Східного партнерства", а до цього проведе переговори для включення в угоду про асоціацію зміни, які дозволять підписати тільки політичну частину асоціації.

На питання, чи можливо парафувати, або підписати з Вірменією спрощений або адаптований варіант угоди, Стано відповів, що діалог з Вірменією в даний час продовжується у форматі пошуку нових основ для співпраці.

"Зараз ми обговорюємо, на яку нову основу можемо поставити наші відносини. Ми знаходимося в постійному контакті і діалозі, намагаючись створити нову основу для наших відносин і партнерства. І можу сказати, що зараз ми очікуємо новин від наших вірменських партнерів, подивимося, як вони представляють формат нового партнерства при цих нових обставинах. Ми з нашого боку готові відповідно відреагувати", - зазначив прес-секретар комісара ЄС.