Неповнолітні Донбасу стали рідше вбивати

У Донецькій області за дев'ять місяців цього року правоохоронці тричі фіксували умисні вбивства, вчинені дітьми. Як розповіла начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей Донецької області Світлана Зінченко, торік таких пригод було 9, в позаминулому - 11. Також за цей рік неповнолітні шість разів завдали тяжкі тілесні ушкодження, повідомляє "Сегодня".

«Загалом ми бачимо зниження кількості злочинів у Донецькій області, скоєних неповнолітніми: вбивств, згвалтувань, грабежів, розбоїв та інших видів злочинів», - повідомила Світлана Зінченко.

За її словами, причини дитячої злочинності - на совісті дорослих. Саме дорослі продають дітям тютюн і алкоголь, і вони ж влаштовують сімейний терор, змушуючи дитини піти з дому і відчайдушно бродяжити.

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Вбивства, вчинені дітьми, не піддаються логіці. Так, у травні цього року в Будьонівському районі Донецька двоє хлопців 14 і 17 років жорстоко вбили безпритульного, завдавши тому більше 30 ножових поранень. Місяцем раніше суд виніс вирок 16-річній школярці з Горлівки, яка під час сварки вдарила подругу ножем, а потім добивала дерев'яною обробною дошкою, чайником і цеглиною. У Добропіллі 17-річна дівчина і двоє її дорослих кавалерів, неабияк випивши, напали на жінку-сторожа складу, забивши її каменем і порожньою пляшкою.

«Донецьк, Макіївка, Маріуполь і Горлівка - найбільш кримінальні міста регіону за частиною дитячих злочинів. І справа тут не тільки в загальній кількості проживаючих людей, але і в інфраструктурі міст, наявності в них криміногенних районів», - підсумувала глава міліції у справах дітей Донецької області.