Тисячі мешканців Івано-Франківська залишилися без тепла через аварію

Вчора в Івано-Франківську стався порив труби магістральної тепломережі, в результаті чого без теплопостачання залишилися 39 п’яти- та дев’ятиповерхових житлових будинків, три дошкільних установи та загальноосвітня школа.

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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, всього без тепла залишилися близько 6 тис. осіб.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено бригади ТОВ “Станіславська теплоенергетична компанія”.