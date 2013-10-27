Тисячі мешканців Івано-Франківська залишилися без тепла через аварію

10:14, 27 жовтня 2013
Суспільство
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Близько 6 тисяч жителів Івано-Франківська залишилися без тепла через аварію у магістральній тепломережі.

Без тепла залишилося близько 6 тис. осіб

Вчора в Івано-Франківську стався порив труби магістральної тепломережі, в результаті чого без теплопостачання залишилися 39 п’яти- та дев’ятиповерхових житлових будинків, три дошкільних установи та загальноосвітня школа.

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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, всього без тепла залишилися близько 6 тис. осіб.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено бригади ТОВ “Станіславська теплоенергетична компанія”.

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