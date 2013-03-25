Аварія на теплотрасі залишила без тепла 5 лікарень, 10 шкіл та дитсадків у Львові

15:29, 25 березня 2013
Суспільство
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Сьогодні у Львові через аварію на магістральні тепломережі без теплопостачання та гарячої води залишилися мешканці 149 житлових будинків, 5 закладів охорони здоров‘я (в т.ч. пологове відділення та дитяча лікарня), 10 дитячих садочків та шкіл.

Без теплопостачання та гарячої води залишилися мешканці 149 житлових будинків, пологове відділення та дитяча лікарня, 10 дитячих садочків та шкіл

Про це повідомили УНІАН у Львівській міській раді.
Як повідомили у Львівському міському комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго», сьогодні стався порив на магістральній тепломережі по вул. Луганській у Львові. У зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації на тепловій мережі з 12.00 призупинено теплопостачання до 149-ти житлових будинків (на 25 вулицях міста), 5-ти закладів охорони здоров’я (комунальна 8-ма лікарня, обласна дитяча спеціалізована лікарня, поліклініка обласної дитячої спеціалізованої лікарні, стоматологічна поліклініка, пологове відділення на вулиці Д.Вашингтона) та 10-ти закладів освіти (школи та дитячі садочки).

На ліквідації пориву працюють ремонтні бригади підприємства, щоб „максимально швидко завершити ремонтні роботи і до кінця дня відновити подачу теплопостачання”.

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