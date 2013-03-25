Аварія на теплотрасі залишила без тепла 5 лікарень, 10 шкіл та дитсадків у Львові

Про це повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

Як повідомили у Львівському міському комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго», сьогодні стався порив на магістральній тепломережі по вул. Луганській у Львові. У зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації на тепловій мережі з 12.00 призупинено теплопостачання до 149-ти житлових будинків (на 25 вулицях міста), 5-ти закладів охорони здоров’я (комунальна 8-ма лікарня, обласна дитяча спеціалізована лікарня, поліклініка обласної дитячої спеціалізованої лікарні, стоматологічна поліклініка, пологове відділення на вулиці Д.Вашингтона) та 10-ти закладів освіти (школи та дитячі садочки).

На ліквідації пориву працюють ремонтні бригади підприємства, щоб „максимально швидко завершити ремонтні роботи і до кінця дня відновити подачу теплопостачання”.