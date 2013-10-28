Фахівці Росспоживнагляду виявили на заводах Roshen цілий ряд порушень

Як повідомляється в релізі відомства, перевірені були ВАТ "Київська кондитерська фабрика Roshen", ВАТ "Вінницька кондитерська фабрика" і розподільний центр ТОВ РЦ "Плюс" корпорації Roshen, пишуть "Вести".

Зокрема, серед проблем - невідповідність нормативній базі, за якою випускається українська кондитерська продукція, сучасним вимогам, існуючий виробничий контроль на перевірених підприємствах не забезпечує гарантії якості та безпеки продукції, що поставляється, відсутність допуску для поставок у Російську Федерацію в основного виробника сировини для українських кондитерських фабрик.

Росіяни встановили, що українська продукція виготовляється на основі застарілих нормативів і не відповідає вимогам Росії за показниками мікробної псування - вмістом дріжджів і цвілевих грибів для ряду груп кондитерських виробів. Нормативні та технічні документи на кондитерські вироби Roshen складені відповідно до затвердженого в 1989 році МОЗ СРСР документом "Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів" , що втратив в 1996 році. На сьогоднішній день МБТ № 5061-89 не відповідають вимогам діючого санітарного законодавства Російської Федерації по ряду мікробіологічних показників.

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Крім того, система контролю якості, що існує в корпорації Roshen, за номенклатурою, обсягом і частотою проведених лабораторних досліджень не достатньо для забезпечення безпеки поставляється на російський ринок продукції.

Сировина для виробництва кондитерських виробiв не контролюється виробничими лабораторіями за санітарно-хімічними показниками безпеки, включаючи токсичні елементи, пестициди, мікотоксини, антибіотики і оцінюється тільки за супровідними документами постачальників сировини, а мікробіологічний контроль не включає дослідження на наявність патогенних мікроорганізмів, недостатньо для забезпечення безпеки випускається.

Також повідомляється, що контроль окремих груп сировини (масложирової продукції) передбачає оцінку показників безпеки з утримання бензопірену, транс-ізомерів жирних кислот і перекисного числа, передбачених чинним російським законодавством. Крім того, наголошується, що основний постачальник сухого молока для фабрик Roshen - ВАТ "Бершадьмолоко" (Вінницька область) - не входить до реєстру молокопереробних підприємств України, допущених до постачання в Російську Федерацію, що також є грубим порушенням встановлених вимог.