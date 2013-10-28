Росспоживнагляд звинуватив Україну в недружньому ставленні
Росспоживнагляд, який заборонив з кінця липня ввезення до Росії кондитерських виробів Roshen через претензії до їх якості, готовий повторно проінспектувати фабрики тільки після зміни позиції української влади щодо російських експертів
"Робота експертів Росспоживнагляду на території України відбувалася в неділовій і недружній обстановці, створюваній керівництвом Мінагрополітики України, яке виступило із заявами, спрямованими на дискредитацію експертів. З урахуванням виявлених проблем повторна перевірка українських фабрик можлива лише в разі принципової зміни позиції української сторони щодо усунення виявлених порушень та належного забезпечення перебігу заходів з перевірки", - сказано в повідомленні установи.
Перевірка фабрик відбулася з 22 по 24 жовтня цього року на прохання української сторони, повідомляє РІА Новости.
"За результатами інспекції встановлено, що українська кондитерська продукція виготовляється на основі застарілих нормативів і не відповідає санітарним вимогам Росії за показниками мікробного псування - вмістом дріжджів і цвілевих грибів для низки груп кондитерських виробів", - зазначило відомство.
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Крім того, як зазначив Росспоживнагляд, система контролю якості в цій корпорації "не достатня для забезпечення безпеки поставляється на російський ринок продукції". Сировина не контролюється виробничими лабораторіями (включаючи токсичні елементи, пестициди, мікотоксини, антибіотики) і оцінюється тільки за супровідними документами постачальників.
"Основний постачальник сухого молока для фабрик Roshen - ПАТ "Бершадьмолоко" (Вінницька область) не входить до реєстру молокопереробних підприємств України, допущених до постачання в Російську Федерацію, що також є грубим порушенням встановлених вимог", - завершили російські експерти .