Росспоживнагляд звинуватив Україну в недружньому ставленні

"Робота експертів Росспоживнагляду на території України відбувалася в неділовій і недружній обстановці, створюваній керівництвом Мінагрополітики України, яке виступило із заявами, спрямованими на дискредитацію експертів. З урахуванням виявлених проблем повторна перевірка українських фабрик можлива лише в разі принципової зміни позиції української сторони щодо усунення виявлених порушень та належного забезпечення перебігу заходів з перевірки", - сказано в повідомленні установи.

Перевірка фабрик відбулася з 22 по 24 жовтня цього року на прохання української сторони, повідомляє РІА Новости.

"За результатами інспекції встановлено, що українська кондитерська продукція виготовляється на основі застарілих нормативів і не відповідає санітарним вимогам Росії за показниками мікробного псування - вмістом дріжджів і цвілевих грибів для низки груп кондитерських виробів", - зазначило відомство.

На тему: Російських кондитерів запідозрили в "продовольчому шпигунстві" на заводах Roshen

Крім того, як зазначив Росспоживнагляд, система контролю якості в цій корпорації "не достатня для забезпечення безпеки поставляється на російський ринок продукції". Сировина не контролюється виробничими лабораторіями (включаючи токсичні елементи, пестициди, мікотоксини, антибіотики) і оцінюється тільки за супровідними документами постачальників.

"Основний постачальник сухого молока для фабрик Roshen - ПАТ "Бершадьмолоко" (Вінницька область) не входить до реєстру молокопереробних підприємств України, допущених до постачання в Російську Федерацію, що також є грубим порушенням встановлених вимог", - завершили російські експерти .