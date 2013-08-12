Київська фабрика «Рошен» змінила генерального директора

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Меланич призначений гендиректором фабрики на 5 років. Раніше він був членом дирекції фабрики і займав посаду головного інженера «Київської кондитерської фабрики «Рошен ».

Крім того, наглядова рада компанії ухвалила рішення про призначення членом дирекції підприємства терміном на 1 рік Миколи Павленка, який працював до цього головним механіком фабрики.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив, що Росія ввела заборону на постачання до Росії продукції компанії Roshen через виявлення в ній бензапирену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд поінформував Федеральну митну службу Росії про заборону поставок на територію Російської Федерації продукції чотирьох фабрик Roshen.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва). Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну" ("Укрпромінвест», м. Київ).