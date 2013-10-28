У Раді хочуть "пробачити" Нафтогазу сплату 1,3 мільярда гривень до Держрезерву

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту закону № 3057, прийнятого парламентом у першому читанні 24 жовтня.

Згідно із пояснювальною запискою до даного законопроекту, ці кошти передбачалися для погашення боргів за одержаний компанією природний газ.

На думку авторів законопроекту, такі заходи допоможуть «Нафтогазу» покращити фінансові показники за підсумком 2013 року.

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Як повідомлялося, цим же законопроектом Верховна Рада має намір дозволити погашення 1,3 млрд грн боргів підприємств теплокомуненерго через різницю в тарифах на тепло і водопостачання за рахунок прибутку НАЕК "Енергоатом", оператора всіх діючих атомних електростанцій в Україні. А також 240 млн грн із прибутку «Енергоатома» пропонується направити на погашення боргів державних шахт за електроенергію.

Разом із тим, як свідчить висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради, даний законопроект не містить належного фінансово-економічного обгрунтування.

Також Головне науково-експертне управління звернуло увагу на те, що розгляд і затвердження державного бюджету України, а також внесення змін, здійснюються за спеціальною процедурою, зокрема, ключова роль відводиться Кабінету міністрів, який розробляє й подає даний законопроект до парламенту.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-червні 2013 року збільшила чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) порівняно з аналогічним періодом 2012 року в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн із 4,451 млрд грн. Чистий дохід компанії від реалізації продукції за 6 місяців 2013 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2012 року до 38,140 млрд грн з 62,866 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.