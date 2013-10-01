Нафтогаз домовився про подовження кредиту Газпромбанку на $ 2 мільярди

16:50, 01 жовтня 2013
Політика
438 0

"Нафтогаз України" домовився про пролонгацію кредиту російського Газпромбанку на 2 мільярди доларів, повідомив журналістам заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Андрій Бондаренко.

Газпромбанк подовжив кредит Україні / Фото: Газпром

Глава Міненерго Едуард Ставицький раніше повідомляв, що у зв'язку з ускладненням фінансового становища "Нафтогазу" Україна попросила Газпромбанк продовжити терміни використання кредитних коштів. Газпромбанк виділив кредит "Нафтогазу" минулого року під 8,5% річних, він повинен був бути погашений 24 червня поточного року.

"Ми пролонгували під державні гарантії", - сказав Бондаренко у вівторок. За його словами, домовленість з Газпромбанком "вже юридично закріплена", повідомляє РІА Новости.

Читайте також: Нафтогаз заплатить за аудит майже 2,5 мільйона гривень

Парламент України у вересні прийняв у першому читанні законопроект про надання держгарантій "Нафтогазу" для виплати кредитів, зокрема, Газпромбанку. "Для російської сторони достатньо, щоб законопроект був прийнятий в першому читанні", - зазначив заступник міністра.

Раніше Ставицький повідомляв, що Газпромбанк продовжив кредитну угоду до жовтня, запросивши для цього держгарантії України за зобов'язаннями "Нафтогазу" на 4,25 мільярда гривень (500 мільйонів доларів).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter