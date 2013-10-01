Нафтогаз домовився про подовження кредиту Газпромбанку на $ 2 мільярди

Глава Міненерго Едуард Ставицький раніше повідомляв, що у зв'язку з ускладненням фінансового становища "Нафтогазу" Україна попросила Газпромбанк продовжити терміни використання кредитних коштів. Газпромбанк виділив кредит "Нафтогазу" минулого року під 8,5% річних, він повинен був бути погашений 24 червня поточного року.

"Ми пролонгували під державні гарантії", - сказав Бондаренко у вівторок. За його словами, домовленість з Газпромбанком "вже юридично закріплена", повідомляє РІА Новости.

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Парламент України у вересні прийняв у першому читанні законопроект про надання держгарантій "Нафтогазу" для виплати кредитів, зокрема, Газпромбанку. "Для російської сторони достатньо, щоб законопроект був прийнятий в першому читанні", - зазначив заступник міністра.

Раніше Ставицький повідомляв, що Газпромбанк продовжив кредитну угоду до жовтня, запросивши для цього держгарантії України за зобов'язаннями "Нафтогазу" на 4,25 мільярда гривень (500 мільйонів доларів).