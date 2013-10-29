Україна за рік піднялася відразу на 25 місць у рейтингу умов ведення бізнесу





Згідно з опублікованим вчора звітом, яким володіє УНІАН, Україна також посіла четверте місце в світі серед держав, які досягли найбільшого прогресу за останні 5 років, запровадивши 29 необхідних реформ. "Україна була лідером, який більше за всіх поліпшив умови ведення бізнесу в 2012/2013 роках , впроваджуючи реформи в 8 з 10 сфер, які досліджує Doing Business ", - сказано у звіті.

Україна спростила відкриття бізнесу, видачу дозволів на будівництво, реєстрацію нерухомості, доступ до електромережі, до кредитів, процедуру банкрутства, міжнародну торгівлю та оподаткування. Українська влада не зуміла досягти прогресу тільки в питаннях захисту інвесторів і виконання контрактів. У теж час в загальному рейтингу , в який включено 189 держав, Україна посіла 112 місце в порівнянні з 137 у минулому році , опинившись між Ліваном і Папуа Новою Гвінеєю.

Серед найбільших безпосередніх сусідів українців найвище місце в рейтингу зайняла Польща (45), а найнижче - Росія (92). Згідно з рейтингом, легше вести бізнес, ніж в Україні, було також у сусідніх Словаччині (49), Білорусі (63) , Румунії (73) , і Молдові (78). Перше місце в рейтингу черговий раз зайняв Сінгапур , а останнє місце - Чад .

Як повідомляв УНІАН, у рейтингу Doing Business - 2013 Україна піднялася на 15 позицій, увійшовши в трійку країн, які більше всіх поліпшили умови для ведення бізнесу.