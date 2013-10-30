Росспоживнагляд звинуватили у відвертій брехні за результатами перевірки фабрик Roshen

Висновок Росспоживнагляду за результатами проведення перевірки заводів корпорації Roshen, в якому відомство заявляє про невідповідність продукції компанії санітарним нормам Російської Федерації, безпідставний і містить неправдиву інформацію. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Заява Росспоживнагляду за підсумками перевірки українських фабрик корпорації «Рошен» містить відверто неправдиву інформацію, а її тональність не відповідає духу українсько-російської співпраці», - сказано в повідомленні.

Крім того, міністерство заявляє, що інспекційна група Росспоживнагляду порушила законодавство й України, й Росії, а також вимоги Світової торгової організації, порушивши процедуру перевірки й відмовившись від конструктивного вирішення даної проблеми.

Проаналізувавши висновки Росспоживнагляду, Мінагропрод назвав необгрунтованою заяву російського відомства про порушення кондитерською корпорацією вимог до контролю сировини.

«Сировина, що використовується Roshen, пройшла всі внутрішньодержавні процедури контролю на дотримання показників безпеки і одержала відповідні державні санітарно-гігієнічні висновки, що підтверджують відповідність санітарно-хімічним показникам безпеки», - говориться в повідомленні міністерства.

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У міністерстві вважають, що зневага цими документами, які були надані Росспоживнагляду, свідчить про спробу відомства «дискредитувати систему контролю харчової безпеки, що впроваджена в Україні».

Мінагропрод також звертається до російської сторони з проханням надати юридичне обгрунтування вимоги Росспоживнагляду щодо дозволу на поставку до Росії продукції, виробленої лише з сировини тих підприємств, які включені до реєстру допущених до експорту в РФ.

«Цей прецедент може стати приводом для необгрунтованої заборони продукції інших українських підприємств», - вважають в Мінагропроді.

Крім того, наголосили в міністерстві, не витримує ніякої критики висновок російського відомства про те, що продукція Roshen не відповідає санітарним вимогам Росії через відмінність в законодавстві країн щодо показників безпеки продукції.

«Насправді український виробник – експортер продуктів харчування до РФ, незалежно від українських вимог до якості і безпеки, пройшов сертифікацію у відповідних уповноважених державних установах РФ, під час якої було підтверджено відповідність російським нормативним документам», - заявило українське відомство.

Разом з тим, Мінагропрод указує на той факт, що під час перевірки фабрик Roshen інспектори Росспоживнагляду не проводили відбору зразків для лабораторних досліджень і відмовилися від складання акту перевірки, що ще раз підтверджує порушення процедур перевірки вітчизняних підприємств.

У відомстві також нагадали, що до складу робочої групи Росспоживнагляду входив представник російської кондитерської компанії, що також суперечить міжнародній практиці.

Проте, згідно з повідомленням міністерства, українська сторона під час перевірки продемонструвала готовність до компромісних рішень і зараз також готова до професійного діалогу в рамках міжнародного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд інспектував українські фабрики корпорації Roshen 21-24 жовтня, внаслідок чого заявив, що продукція Roshen не відповідає санітарним вимогам Росії, а робота експертів відомства на території України проходила в неділовій і недружній обстановці, що створювалася керівництвом Мінагропроду України.

Раніше, 29 липня, Росспоживнагляд увів заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen призупинив поставки всіх видів кондитерських виробів до Росії. У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було ухвалено рішення про те, що інспекції відбудуться на всіх українських заводах компанії та Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.