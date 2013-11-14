У п'ятницю в Україну прийдуть морози

У п'ятницю, 15 листопада, без опадів. Вночі, вранці місцями туман. Температура повітря вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень 1-6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму вночі 2-7, вдень 6-11 градусів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомила начальник відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Людмила Савченко.

Як пише "Комсомольська правда", у Києві та області утримається підвищений фон атмосферного тиску і вологості повітря , що може негативно впливати на самопочуття окремих метеозалежних людей. У п'ятницю, 15 листопада, вночі температура повітря - від 1 морозу до 1 тепла, а вдень підніметься до 3-5 градусів. Хмарно з проясненнями. Без опадів.

За спостереженнями синоптиків за останні 130 років найтеплішим удень 15 листопад було в 1969 році, тоді стовпчик термометра досяг позначки 15.6 градуса тепла. А найхолоднішим цей день зафіксовано в 1908 році - тоді стовпчик термометра опустився до 16.4 градуса морозу.