Відкрився єдиний в Україні Центр серця

У Києві урочисто відкрито клінічну лікарню «Київський міський центр серця».

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з нагоди відкриття взяв участь Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Людмила КАЧУРОВА та інші представники мерії, а також медики.

Під час відкриття Київський міський голова зазначив, що центр буде обслуговувати і консультувати не лише киян, а й жителів усієї України, а також очікується, що до його послуг звертатимуться й іноземні громадяни, оскільки це один із найсучасніших у Європі медичний центр.

Як поінформував Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, Центр серця в Києві здатен щорічно виконувати близько шести тисяч операцій та надавати консультативну допомогу майже 20 тисячам громадян. Потужність центру – 150 ліжок, у тому числі 110 ліжок для дорослих (два палатних відділення кардіології та кардіохірургії) і 40 – для дітей.

Тут працюватимуть консультативна поліклініка для дорослих і дітей з відділенням функціональної діагностики, блок з п’яти операційних, клініко-діагностична лабораторія, відділення реанімації, комп’ютерної діагностики, вертолітний майданчик для надання у майбутньому екстреної медичної допомоги.

За даними Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, вартість будівництва та обладнання цього центру - 644 млн. грн. На його утримання передбачається виділяти щороку близько 40 млн. грн.

«Я гордий тим, що маю до цього (відкриття центру – УНІАН), як і всі кияни, і ви - журналісти, причетність. Я думаю, що наша галузь охорони здоров’я має бути саме такою і виглядати саме так, як цей центр. Я думаю, що за період роботи нової команди ми охорону здоров’я дуже серйозно перебудуємо», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У свою чергу, директор Центру серця Борис ТОДУРОВ повідомив, що перша операція запланована на кінець січня 2008 року. За його словами, черга на отримання допомоги у цьому центрі – до 2009 року.

Для киян операції робитимуться безкоштовно, для цього буде розроблена спеціальна міська соціальна програма.

За інформацією Л.КАЧУРОВОЇ, на сьогодні кардіохірургічних операцій потребують близько 10 тисяч киян.