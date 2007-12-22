Відкрився єдиний в Україні Центр серця

00:03, 22 грудня 2007
Суспільство
1637 0

Потужність центру - 6 тисяч операцій за рік

У Києві урочисто відкрито клінічну лікарню «Київський міський центр серця».

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з нагоди відкриття взяв участь Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Людмила КАЧУРОВА та інші представники мерії, а також медики.

Під час відкриття Київський міський голова зазначив, що центр буде обслуговувати і консультувати не лише киян, а й жителів усієї України, а також очікується, що до його послуг звертатимуться й іноземні громадяни, оскільки це один із найсучасніших у Європі медичний центр.

Як поінформував Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, Центр серця в Києві здатен щорічно виконувати близько шести тисяч операцій та надавати консультативну допомогу майже 20 тисячам громадян. Потужність центру – 150 ліжок, у тому числі 110 ліжок для дорослих (два палатних відділення кардіології та кардіохірургії) і 40 – для дітей.

Тут працюватимуть консультативна поліклініка для дорослих і дітей з відділенням функціональної діагностики, блок з п’яти операційних, клініко-діагностична лабораторія, відділення реанімації, комп’ютерної діагностики, вертолітний майданчик для надання у майбутньому екстреної медичної допомоги.

За даними Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, вартість будівництва та обладнання цього центру - 644 млн. грн. На його утримання передбачається виділяти щороку близько 40 млн. грн.

«Я гордий тим, що маю до цього (відкриття центру – УНІАН), як і всі кияни, і ви - журналісти, причетність. Я думаю, що наша галузь охорони здоров’я має бути саме такою і виглядати саме так, як цей центр. Я думаю, що за період роботи нової команди ми охорону здоров’я дуже серйозно перебудуємо», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У свою чергу, директор Центру серця Борис ТОДУРОВ повідомив, що перша операція запланована на кінець січня 2008 року. За його словами, черга на отримання допомоги у цьому центрі – до 2009 року.

Для киян операції робитимуться безкоштовно, для цього буде розроблена спеціальна міська соціальна програма.

За інформацією Л.КАЧУРОВОЇ, на сьогодні кардіохірургічних операцій потребують близько 10 тисяч киян.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter