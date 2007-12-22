Судові експерти хочуть власне професійне свято

Координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України ініціюватиме перед Президентом України запровадження професійного свята - Дня судового експерта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це йшлося вчора в ході засідання Ради, яке відбулося в Мін‘юсті.

На думку фахівців у сфері експертного забезпечення правосуддя, таке свято було б доцільно запровадити у лютому - з нагоди ухвалення в лютому 1994 року Закону України «Про судову експертизу».

На сьогодні в Україні атестовано близько 6 тис. судових експертів, у тому числі 1400 державних.

Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України було утворено в листопаді 1994 року. До складу Ради входять фахівці у галузі судових експертиз Мін‘юсту, МВС, Мінохоронздоров‘я, Генпрокуратури, СБУ, Міноброни, Держприкордонслужби, а також науково-дослідних установ.