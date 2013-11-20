Активи банків України в жовтні зросли на 0,8%

За інформацією НБУ, з початку року зростання активів банківської системи становило 10,4%. Загальні активи банків у жовтні порівняно з минулим місяцем зросли на 0,8% - до 1,378 трлн грн, із початку року зростання становило 8,7%.

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У структурі загальних активів надані кредити становили 63%, вкладення в цінні папери - 9,2%, дебіторська заборгованість - 6,7%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6,2%, готівкові кошти, банківські метали й кошти в Нацбанку - 5,2%, основні кошти й нематеріальні активи - 4,1%, нараховані доходи до отримання - 4,1%.

Зобов'язання банків у жовтні зросли на 1% - до 1,062 трлн грн, зокрема кошти фізосіб становили 428,8 млрд грн, або 40,4%, кошти суб'єктів господарювання - 215,9 млрд грн, або 20,3%, міжбанківські кредити й депозити - 105,5 млрд грн, або 9,9%.

Капітал банків у жовтні зріс на 0,6% - до 182,3 млрд грн і становив 14,6% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків збільшився на 1,4% і на 1 листопада становив 183,5 млрд грн.

Станом на 1 листопада 2013 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківської діяльності мав 181 банк України, один із яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України у вересні 2013 року порівняно з серпнем зросли на 1,7% - до 1,234 трлн грн, із початку року зростання становило 9,5%. Загальні активи банків зросли на 1,2% - до 1,367 трлн грн, із початку року зростання становило 7,8%.

Загальний обсяг залишків за кредитами у вересні зріс на 13,4 млрд грн, або на 1,6% (із початку року - на 6,1%) - до 859,1 млрд грн винятково за рахунок приросту залишків у національній валюті. Залишки за кредитами, наданими юрсобам, зросли у вересні на 2,0% (із початку року - на 7,1%) - до 670,6 млрд грн, фізособам - на 0,3% (із початку року - на 3,0%) - до 188,5 млрд грн.

За оцінками банкірів, приріст кредитів банківської системи по юрособах у вересні цього року є найбільшим за останні два роки, з вересня 2011 року. Водночас, банкіри не оцінюють дану подію як повноцінне відновлення кредитування, оскільки понад половину приросту за кредитами у вересні забезпечили кілька банків із ІІІ-IV груп за класифікацією НБУ (середні й невеликі банки за обсягом активів).

У 2012 році активи банків зросли на 6,4% порівняно з 2011 роком - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.