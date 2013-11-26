Як і раніше: В Україні найнижча інфляція серед країн СНД

Україна за підсумками січня-вересня 2013 року продовжує демонструвати найнижчі показники інфляції (індексу споживчих цін) серед країн СНД, як і в першому півріччі поточного року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, за підсумками січня-вересня поточного року середній показник інфляції для країн СНД збільшився до 3,5% з 2,8% у першому півріччі. Найбільший показник інфляції з країн СНД зафіксовано в Білорусі – 10%, тоді як в Україні зафіксовано показник дефляції на 0,6%. Щодо решти країн, наведених в огляді, - Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Російської Федерації і Таджикистану, за вказаний період зафіксовано показники невеликої інфляції. Щодо Туркменістану наводяться дані за попередній звітний період - перше півріччя 2013 року, щодо Узбекистану даних немає.

За показником промвиробництва Україна демонструє гірші показники серед країн СНД за підсумками січня-вересня, окрім Молдови і Туркменістану, для яких дані за цей період не вказані. Спад промвиробництва в Україні в січні-вересні становив 5,2%, трохи менший спад, на 4,6%, зафіксовано в Білорусі, тоді як щодо решти країн (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Російська Федерація, Таджикистан, Узбекистан) зафіксовано зростання промвиробництва.

Показники ВВП для різних країнах наводяться за різні звітні періоди, зокрема даних за третій квартал поточного року, наведених щодо України, немає щодо жодної з розглянутих в огляді країн СНД.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками першого півріччя порівняно з початком 2013 року демонструвала найнижчі показники інфляції серед країн СНД, тоді як показники спаду ВВП України на 1,1% і спаду промвиробництва на 5,3% за цей період виявилися якнайгіршими серед країн СНД.

На тему: Інфляція в жовтні становила 0,4% - Держстат

Інфляція в Україні в жовтні 2013 року порівняно з вереснем прискорилася до 0,4%, в річному виразі (проти жовтня 2012 року) зафіксовано сповільнення дефляції до 0,1%, з початку 2013 року (жовтень 2013 року проти грудня 2012 року) - також сповільнення дефляції до 0,2%. Востаннє інфляцію в річному виразі було зафіксовано в квітні 2012 року, при цьому в цілому за підсумками 2012 року зафіксовано дефляцію 0,2%.

За оцінками експертів, низькі показники інфляції в Україні, яка фіксується в економіці тривалий час, свідчить про стагнацію в економіці.

Спад промислового виробництва в Україні в жовтні 2013 року порівняно з жовтнем 2012 року сповільнився до 4,9%, проти вересня 2013 року промвиробництво зросло до 7,4%, у січні-жовтні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва зберігається на рівні 5,2%. Спад промвиробництва в Україні за підсумками 2012 року порівняно з 2011 роком становив 1,8%.

Падіння ВВП України в третьому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом 2012 року прискорилося до 1,5%, при цьому економіка України демонструє спад п'ятий квартал поспіль. Порівняно з другим кварталом з урахуванням сезонного чинника падіння ВВП сповільнилося до 0,4%. Збільшення ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень проти грудня) - 4,8%, граничного дефіциту держбюджету - 3,2% ВВП і темпів збільшення ВВП - 3,4%.