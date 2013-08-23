В Україні - найнижча інфляція серед країн СНД

Про це повідомила на своєму сайті Державна служба статистики з посиланням на дані Статкомітету СНД.

На тему: Держборг України в липні зріс на 1,5%

За інформацією Держстату, за підсумками першого півріччя порівняно з початком цього року середній показник інфляції для країн СНД становив 2,8%. Найбільший показник інфляції з країн СНД зафіксовано в Білорусі – 7%, найменший, якщо не враховувати Україну (0,2%), - в Азербайджані – 1,4%. Дані щодо інфляції в Туркменістані та Узбекистані за цей період у звіті Держстату не наводяться.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в липні 2013 року порівняно з червнем становила 0,1%, в річному вираженні (проти липня 2012 року) зафіксована нульова інфляція, з початку 2013 року (липень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція становила 0,1%.

Інфляція в Україні в червні 2013 року порівняно з травнем становила 0%, у річному вираженні (проти червня 2012 року) зафіксована дефляція у розмірі 0,1%, з початку 2013 року (червень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень проти грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП у 3,4%.