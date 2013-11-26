Україна не домовлялася з Росією про нові кредити - Азаров

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням агентство Рейтер.

Відповідаючи на питання агентства про досягнення домовленостей за новими кредитами Росії Україні, Азаров відповів, що їх, «звичайно, немає».

Нагадаємо, раніше Азаров заявив, що єдиною компенсацією непідписання Угоди про асоціацію є збереження товарообігу з Росією.

Також, за його словами, Європейський Союз запропонував Україні виділити протягом семи років компенсацію витрат на модернізацію виробництва для приведення його до рівня стандартів ЄС один мільярд євро, тоді як за розрахунками українських експертів на ці цілі протягом 10 років може знадобитися 150-165 мільярдів євро.