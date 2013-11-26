Середня зарплата в Україні зросла на 22 гривні

Середня зарплата в Україні у жовтні 2013 року зросла порівняно з вереснем на 22 грн (0,01%) - до 3 283 грн, проте залишається все ще нижче за рівень середньої зарплати штатного працівника в Україні у серпні (3 304 грн). Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, середній рівень зарплати в промисловості у жовтні становив 3 836 грн (проти 3 784 грн у вересні). Найбільший рівень зарплат зафіксований в авіатранспорті - 10 222 грн (проти 11 тис. грн у вересні) і фінансово-страховій діяльності - 6 240 грн (проти 6 045 грн у вересні). Найнижчий рівень зарплат - у сфері поштового зв'язку і кур'єрської діяльності - 1 973 грн (проти 1 877 грн у вересні).

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Зарплати вище за середній рівень також зафіксовані у сфері транспорту - 4 127 грн, інформації і телекомунікацій - 4 515 грн, науково-технічній діяльності - 4 477 грн і держуправлінні - 3 705 грн. Середня зарплата лікарів і вчителів традиційно опинилася нижче від середнього - 2 334 грн (проти 2 362 грн у вересні) і 2 616 грн (проти 2 730 грн у вересні) відповідно.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із заробітної плати в Україні в жовтні скоротилася на 3,5%, і на 1 листопада становила 989 млн грн.