У Держстаті думають, що середня зарплата в Україні 3098 гривень

Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у регіональному розрізі найбільша зарплата в листопаді зафіксована в Києві – 4688 грн., у Донецькій області – 3643 грн, у Київській області – 3234 грн., Дніпропетровській області - 3194 грн., у Луганській області - 3184 грн, і Севастополі - 3027 грн. Найменша зарплата зафіксована в Закарпатській області – 2403 грн., Волинській області – 2388 грн і Тернопільській області – 2284 грн.

У повідомленні також сказано, що середня зарплата в промисловості в листопаді 2012 року становила 3583 грн, що на 1,6% менше, ніж у жовтні 2012 року.

При цьому найвищі зарплати в листопаді за галузями народного господарства зафіксовані, як і в жовтні, - в авіаційному транспорті – в середньому 10324 грн., найнижча – в рибному господарстві – 1874 грн.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата в Україні у жовтні 2012 року становила 3110 грн, що на 1,5% більше, ніж у вересні. За даними Держстату, в жовтні найвищі зарплати одержували штатні співробітники в Києві – 4688 грн, Донецькій області – 3622 грн і Дніпропетровській області – 3208 грн, а найнижчі – в Тернопільській (2266 грн) і Чернігівській (2370 грн) областях.

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада скоротилася порівняно з 1 жовтня на 3%, або на 30 млн. грн і становила 896,906 млн. грн. Найбільший обсяг заборгованості зафіксований у промисловості – 520,1 млн. грн, будівництві – 100,2 млн. грн, сфері операцій з нерухомістю, інженірингу і надання послуг підприємцям – 117,1 млн. грн. Найменший обсяг заборгованості зафіксований у сфері лісового господарства – 1,1 млн. грн. Донецька область зберегла лідерство за обсягом боргу з виплати заробітної плати, який на листопад 2012 року становив 162,2 млн. грн.