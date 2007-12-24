Прокуратура Києва закінчила розслідування кримінальної справи проти Рудьковського

19:26, 24 грудня 2007
Суспільство
1708 0

Розпочато процедуру оголошення...

Прокуратурою міста Києва закінчено розслідування кримінальної справи, що надійшла зі Служби безпеки України, порушеної проти колишнього міністра транспорту і зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури м. Києва, відомством закінчено розслідування кримінальної справи, відносно одного з високопосадовців Міністерства транспорту та зв’язку України за фактом розтрати грошових коштів у розмірі 392 тис. 904 грн. державного підприємства «СПАМ», тобто вчинення ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Прокуратурою розпочато процедуру на виконання вимог ст. 218 Кримінально-процесуального кодексу України - оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред’явлення йому матеріалів справи.

Щодо інших фактів досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом розтрати засобів службовими особами одного з державних підприємств Міністерства транспорту і зв`язку України на загальну суму 400 тис. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах). За даними прес-центру СБУ, в організації злочину підозрюється один з керівників Міністерства транспорту і зв`язку.

14 грудня СБУ викликала на допит М.РУДЬКОВСЬКОГО у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн.

Епізод, за яким викликався М.РУДЬКОВСЬКИЙ в СБУ, стосується поїздки "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року, оплативши цей рейс за рахунок Мінтрансу.

Слідчий СБУ після допиту обрав для М.РУДЬКОВСЬКОГО міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Сам М.РУДЬКОВСЬКИЙ вважає, що порушення СБУ кримінальної справи проти нього є помстою Секретаріату Президента за принципову позицію і ефективність роботи.

Крім того, раніше повідомлялося, що СБУ розслідує ряд кримінальних справ за фактами розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Мінтрансу, зокрема, щодо порушення процедур державних закупівель техніки для потреб транспортної галузі, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 22 млн. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter