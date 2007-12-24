Прокуратура Києва закінчила розслідування кримінальної справи проти Рудьковського

Прокуратурою міста Києва закінчено розслідування кримінальної справи, що надійшла зі Служби безпеки України, порушеної проти колишнього міністра транспорту і зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури м. Києва, відомством закінчено розслідування кримінальної справи, відносно одного з високопосадовців Міністерства транспорту та зв’язку України за фактом розтрати грошових коштів у розмірі 392 тис. 904 грн. державного підприємства «СПАМ», тобто вчинення ним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Прокуратурою розпочато процедуру на виконання вимог ст. 218 Кримінально-процесуального кодексу України - оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред’явлення йому матеріалів справи.

Щодо інших фактів досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом розтрати засобів службовими особами одного з державних підприємств Міністерства транспорту і зв`язку України на загальну суму 400 тис. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах). За даними прес-центру СБУ, в організації злочину підозрюється один з керівників Міністерства транспорту і зв`язку.

14 грудня СБУ викликала на допит М.РУДЬКОВСЬКОГО у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн.

Епізод, за яким викликався М.РУДЬКОВСЬКИЙ в СБУ, стосується поїздки "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року, оплативши цей рейс за рахунок Мінтрансу.

Слідчий СБУ після допиту обрав для М.РУДЬКОВСЬКОГО міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Сам М.РУДЬКОВСЬКИЙ вважає, що порушення СБУ кримінальної справи проти нього є помстою Секретаріату Президента за принципову позицію і ефективність роботи.

Крім того, раніше повідомлялося, що СБУ розслідує ряд кримінальних справ за фактами розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Мінтрансу, зокрема, щодо порушення процедур державних закупівель техніки для потреб транспортної галузі, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 22 млн. грн.