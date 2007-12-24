Призначено голову ДПАУ

20:46, 24 грудня 2007
Суспільство
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У фракції БЮТ ще одна вакансія

Сергій БУРЯК
Головою Державної податкової адміністрації України Кабінет Міністрів України сьогодні призначив Сергія БУРЯКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Довідка УНІАН. БУРЯК Сергій Васильович – народний депутат України, член фракції БЮТ. Член спостережної ради ВАТ "Державний ощадбанк України"; член колегії Державної податкової адміністрації України.

Був головою правління АБ "Брокбізнесбанк", членом Ради НБУ.

Заслужений економіст України. Кандидат економічних наук.

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