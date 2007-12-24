Призначено голову ДПАУ
20:46, 24 грудня 2007Суспільство
1736 0
У фракції БЮТ ще одна вакансія
|Сергій БУРЯК
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
Довідка УНІАН. БУРЯК Сергій Васильович – народний депутат України, член фракції БЮТ. Член спостережної ради ВАТ "Державний ощадбанк України"; член колегії Державної податкової адміністрації України.
Був головою правління АБ "Брокбізнесбанк", членом Ради НБУ.
Заслужений економіст України. Кандидат економічних наук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter