Призначено голову ДПАУ

У фракції БЮТ ще одна вакансія

Головою Державної податкової адміністрації України Кабінет Міністрів України сьогодні призначив Сергія БУРЯКА. Головою Державної податкової адміністрації України Кабінет Міністрів України сьогодні призначив Сергія БУРЯКА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду. Довідка УНІАН. БУРЯК Сергій Васильович – народний депутат України, член фракції БЮТ. Член спостережної ради ВАТ "Державний ощадбанк України"; член колегії Державної податкової адміністрації України. Був головою правління АБ "Брокбізнесбанк", членом Ради НБУ. Заслужений економіст України. Кандидат економічних наук.

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