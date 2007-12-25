Прикордонники за підозрою у браконьєрстві затримали турецьку шхуну

Українські прикордонники затримали турецьку шхуну, екіпаж якої підозрюється у браконьєрському промислі.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі Державної прикордонної служби України, шхуну без пізнавальних знаків було затримано сьогодні вдень у Чорному морі.

Всього, за даними прикордонників, льотчики сьогодні під час розвідувальних польотів у північно-західній частині Чорного моря виявили три браконьєрських шхуни, що незаконно виловлювали рибу в економзоні України.

Отримавши відповідну інформацію з борту літака, із Балаклави вийшов корабель Морської охорони «Григорій Куроп’ятников». До нього підключились корабель Морської охорони „Одеса”, який перед цим перебував у районі Тендрівської коси та ще один літак.

Між тим браконьєрські шхуни, які, вочевидь, відчули загрозу, різко змінили курс та рушили у напрямку турецького узбережжя, зазначили в Прикордонслужбі.

Близько 15.00 корабель Морської охорони наздогнав одне із суден і на його борт висадилася оглядова група. За попередніми даними, рибальська шхуна «Онісен» є турецькою і приписана до порту Стамбул. Її екіпаж – 6 осіб. Наразі прийнято рішення відконвоювати її в порт Балаклава з подальшою передачею матеріалів до суду.

Наразі по лінії міжнародного прикордонного співробітництва про браконьєрські судна поінформовано прикордонні відомства берегових охорон Туреччини, Болгарії та Румунії

За даними прикордонників, це вже третій з початку нинішнього року випадок недопущення браконьєрського промислу в економзоні України.