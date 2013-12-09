Завтра в Україні може настати 11° морозу

10 грудня в Україні йтиме сніг та відбудеться зниження температури вночі та вдень до 6-11° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у східних, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях та в Криму несприятливі погодні умови: сильний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, снігові замети; на решті території країни невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на півдні та в Приазов'ї подекуди 25-30 м/с.

Очікується зниження температури вночі та вдень до 6-11° морозу, у південній частині, Донецькій, Луганській та Закарпатській областях до 2-7° морозу (у Криму вдень близько 0°).

По Київській області хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Зниження температури вночі та вдень до 6-11° морозу.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Зниження температури вночі - до 8-10°, вдень - до 6-8° морозу.